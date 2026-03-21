Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Τραυματίστηκε ο Μέλβιν
Πριν από λίγες μέρες είχε τραυματιστεί ο Χουγκάζ. Αυτή τη φορά στάθηκε άτυχος άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μέλβιν πάτησε πάνω στο πόδι του Γιάνκοβιτς και το γύρισε, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει υποβασταζόμενος.
Δύο τραυματισμοί σε λίγες μέρες για τον ΠΑΟΚ στα ματς κόντρα στο Περιστέρι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Μέλβιν είχε 10 πόντους.
Πλέον στο ΠΑΟΚ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς, αφού υπάρχουν και τα κρίσιμα ματς με τη Μούρθια στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.
