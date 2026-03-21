Σάκοτα: «Ελπίζω ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο και να μας δώσει ενέργεια»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον Ηρακλή στη SUNEL Arena την Κυριακή (22/03, 13:00) μετά την επιτυχία στο Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της Ένωσης για την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ομάδας.

Αναλυτικά

«Έχουμε τρία ματς στην έδρα μας μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος, ξεκινώντας από το αυριανό, για το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι.

Προερχόμαστε από το δύσκολο ματς του Βερολίνου, με παράταση και ταξίδι, ενώ έχουμε και κάποιους παίκτες, που αντιμετωπίζουν θέματα τραυματισμών. Θα δούμε και λίγο πριν από το ματς σε ποια κατάσταση θα είμαστε. Αυτό, που ζητάμε – από όλους τους παίκτες, και κυρίως από τους πιο ξεκούραστους – είναι να δώσουν το 100%. Ελπίζω ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, και να μας δώσει ενέργεια, όπως πάντα κάνει άλλωστε.

Είναι σημαντικό ματς. Δεν έχει καμία σχέση ο Ηρακλής με την ομάδα το πρώτου γύρου. Έχει κάνει ουσιαστικές αλλαγές και έχει πετύχει μερικές πολύ σημαντικές νίκες».