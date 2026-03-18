Ελληνιάδης: «Έτσι ήταν ο Σπανούλης, αν του έλεγες “Τζόρνταν”, θα σου απαντούσε “ποιος Τζόρνταν; Εγώ»

Στο podcast της Stoiximan Basket League φιλοξενήθηκε ο Σταύρος Ελληνιάδης και μίλησε για τη θέση του sports director που έχει αναλάβει στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μίλησε για τη νίκη της ομάδας της Ρόδου επί του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζάρκο Πάσπαλι.

Μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή του:

Για τον θρίαμβο του Κολοσσού επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ: «Σιγά – σιγά αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε. Τις πρώτες μέρες όλοι ήμασταν σε ένα… ζέπελιν, στον ουρανό! Ιστορική νίκη με 100 πόντους, μία εμφάνιση απρόβλεπτη, αν και ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο χαλαρός στο ξεκίνημα. Νίκη με βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά και για τους ανθρώπους, τους κ.κ. Κουγιό, Χατζηλαζάρου, Μελή, Κυπαρισσά που τόσα χρόνια πασχίζουν για την ομάδα. Θα θυμούνται για χρόνια αυτή τη νίκη απέναντι σε διαστημική ομάδα με γαλαξιακούς παίκτες. Ούτε στα τρελά μας όνειρα δεν το περιμέναμε! Το τελευταίο διάστημα παίζουμε καλό μπάσκετ, με την έλευση του κόουτς Λυκογιάννη, που μεταμόρφωσε την ομάδα».

Για την επιστροφή στην Ελλάδα και τη συνεργασία με τον Κολοσσό: «Είχε παιχτεί να πάω και παλιότερα. Πάντα μιλούσα με τον Μιχάλη Μελή, ώστε να τα πούμε όταν η ομάδα μεγαλώσει και παίξει Ευρώπη. Χήρεψε η θέση όταν έφυγε για τον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Γκοτζογιάννης, με πήρε ο Μιχάλης και είμαι τυχερός γιατί μου αρέσει και το περιβάλλον της ομάδας και η Ρόδος, με ανθρώπους ευθείς και με καθαρότητα».

Για τη θέση του sports director και το ξεκίνημά του στο μπάσκετ: «Σταμάτησα να παίξω στα 31, είχα μία επέμβαση στον αστράγαλο. Από τα 13,5 έπαιζα στην ανδρική ομάδα του Πειραϊκού, στην οποία ήμουν και την τελευταία σεζόν μου. Μίλησα με τον Μάκη Ποτόσογλου, έγινα κόουτς, μετά για λίγο… χρηματιστής, όμως προέκυψε πρόταση από τον γίγαντα του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη για τιμ μάνατζερ στον Πανιώνιο και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Όταν ήρθε πρόταση από τον Ολυμπιακό, για την ίδια θέση, με έκανε να αφήσω την προπονητική… Είμαι παρορμητικός και στην αρχή οι προπονητές με έβλεπαν στραβά, όμως καταλάβαιναν την πρόθεση και τον κοινό σκοπό».

Για την (μη) άμυνα του Γκέρσον στον Ολυμπιακό: «Όταν ήρθε, είδα ότι δεν κάνει ασκήσεις άμυνας. Τον ρώτησα μία φορά και οι βοηθοί του μου έκαναν νόημα να μην το κάνω, για να μην τσαντιστεί… Ο Πίνι μου απάντησε “εγώ Σταύρο, θα βάζω 100-110 πόντους και θα κερδίζω! Δεν με ενδιαφέρει η άμυνα”».

Για το επίπεδο της GBL: «Έχει ανέβει πολύ, οι ομάδες αύξησαν τα μπάτζετ, έρχονται καλύτεροι παίκτες και του χρόνου θα γίνει μεγαλύτερη “έκρηξη”! Το μπάσκετ ανθίζει και πάλι, κάποτε είχαμε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη και μακάρι να ξαναγίνει. Είμαι εναντίον των κλειστών συμβολαίων στην Ευρωλίγκα και θέλω όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, όνειρα και κίνητρα».

Για το αν θα έπαιζε στο σημερινό μπάσκετ: «Όταν είσαι κοντός, πρέπει να είσαι ατρόμητος! Το ίδιο στυλ θα είχα, θα έμπαινα στα θηρία, με άγνοια κινδύνου. Εμείς μάθαμε στα ανοικτά γήπεδα, με… αέρηδες και γίναμε πιο καλοί στη μπούκα! Έτσι ήταν ο Σπανούλης. Αν του έλεγες “Τζόρνταν”, θα σου απαντούσε “ποιος Τζόρνταν; Εγώ!”. Θέλει αυτό το καλό θράσος για να προχωρήσεις».

Για τις μετεγγραφές του ως τιμ μάνατζερ: «Του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό είναι παράσημο, όπως και του Τζαμόν Γκόρντον στο Μαρούσι, που έπαιρνε 120 χιλιάρικα και έφτασε να παίζει Ευρωλίγκα με 1,5 εκατομμύριο! Η απογοήτευση ήταν που δεν ήρθε στον Ολυμπιακό ο Διαμαντίδης, που ήταν αδυναμία μου, όπως και το ότι δεν πήραμε τον Γιασικεβίτσιους. Σε μία κλήρωση πρωταθλήματος, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος είπε… “συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ‘Σάρας’” και του απάντησα “συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τεόντοσιτς”!».

Για το επεισόδιο Γιατζόγλου-Σκάρι: «Βγήκε ο αγκώνας του Σκάρι, ο Στιβ του έκανε ανάταξη και όταν πήγε στην Αμερική ο γιατρός τού είπε πως “αυτός που το έκανε σου κατέστρεψε το χέρι”… Ο Κάρεϊ του ζήτησε το λόγο, έγινε σύρραξη, για… πολλά γέλια! Πήρε τσιμεντόλιθο να σπάσει το αμάξι του Στιβ, τον κυνήγαγε έξω από το κλειστό της Γλυφάδας και ήρθε και η αστυνομία!».

Για τη συνεργασία με Ιωαννίδη και Πάσπαλι: «Ο Ιωαννίδης ήταν τελειομανής, είχε και τα… γούρια του και μας έκαναν τη ζωή πιο δύσκολη. Πρέπει να προσαρμόζεσαι… Με τον Ζάρκο γνωριζόμασταν από τουρνουά εθνικών ομάδων εφήβων και κολλήσαμε. Τρομερός χαρακτήρας! Όλο το βράδυ έβλεπε ΝΒΑ σε φορητό βίντεο, με εσπρέσο και τσιγάρο. Κοιμόταν το πρωί και το μεσημέρι, αλλά όχι το βράδυ. Όταν κοιμόταν το μεσημέρι, τους έβαζε 40-50π.! Τον έλεγα “Σλον”, που είναι ο… ελέφαντας στα σέρβικα, γιατί είχε μεγάλα αυτιά!».

Για την παραγοντική θητεία του στον Ολυμπιακό και τον τσακωμό με τον Ομπράντοβιτς: «Τότε τσακώθηκα με όλη την Ελλάδα για να προστατεύω την ομάδα. Πολλές φορές υπέρβαλλα. Με τον “Ζοτς” είχαμε διάφορα επεισόδια. Είχε πει λάθος το όνομα του Καζλάουσκας και τσακωθήκαμε. Ένα βράδυ τον συνάντησα σε ένα μπαρ, ήμασταν λίγο μαζεμένοι, αλλά το… αλκοόλ βοήθησε να χαλαρώσουμε. Κι εγώ και ο κόουτς δεν κρατάμε κακίες».

Για τη θητεία ως μάνατζερ στην Εθνική: «Τιμή, ειδικά το 2009 που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου! Στην αρχή δεν είχα και την καλύτερη σχέση με τον Γιώργο Κολοκυθά, όμως στην πορεία αναπτύξαμε φιλία και είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Ήταν φοβερός άνθρωπος και στάθηκε δίπλα μου».