Δείτε τους παίκτες που επέλεξαν οι Εργκίν Άταμαν και Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και όπως έγινε από νωρίς γνωστό, ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους, Τι Τζέι Σορτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εκτός είναι και ο τραυματίας Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από πλευράς Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να είναι μόλις 11 παίκτες διαθέσιμοι, ενώ από την ΑΕΚ είναι εκτός ο Γκρεγκ Μπράουν με πρόβλημα στο γόνατο. Τη θέση του στην εξάδα των ξένων της Ένωσης πήρε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Παναθηναϊκός (Άταμαν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης Φλιώνης, Φίζελ, Λεκάβιτσους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.