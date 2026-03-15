Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με 11άδα οι «πράσινοι», αυτή είναι η 12άδα της Ένωσης
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και όπως έγινε από νωρίς γνωστό, ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους, Τι Τζέι Σορτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Εκτός είναι και ο τραυματίας Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από πλευράς Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να είναι μόλις 11 παίκτες διαθέσιμοι, ενώ από την ΑΕΚ είναι εκτός ο Γκρεγκ Μπράουν με πρόβλημα στο γόνατο. Τη θέση του στην εξάδα των ξένων της Ένωσης πήρε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Παναθηναϊκός (Άταμαν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου.
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης Φλιώνης, Φίζελ, Λεκάβιτσους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.