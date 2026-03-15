ΠΑΟΚ: Εξετάζει τον Ναζ Μήτρου Λονγκ
Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται τις νέες μεταγραφικές κινήσεις για τη νέα χρονιά, με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ να είναι ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο «τραπέζι» για τον δικέφαλο του βορρά.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το backdoorpodcast o διεθνής γκαρντ βρίσκεται στο στόχαστρο των Θεσσαλονικιών, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα, ενώ έχει και ελληνικό διαβατήριο, την ώρα που ο αδελφός του ο Ελάιζα βρίσκεται στον Άρη.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Μήτρου Λονγκ στη Ζάλγκιρις. Την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά αγωνίζεται στη Νάπολι και διανύει καταπληκτική σεζόν, έχοντας μ.ο 14.2 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ ανά παιχνίδι.
