Ο ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια σύντομα με ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα πέντε μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη wild card.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΑΚΕ για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και της ομάδας που υποβιβάζεται από το επαγγελματικό πρωτάθλημα, είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα πλέον στη Stoiximan GBL.

Ασφαλώς και είναι μια κίνηση που βοηθάει να επιστρέψει το μπάσκετ σε πρωτάθλημα 14 ομάδων μέσα από τον δρόμο της wild card, καθώς δεν είναι πάντα σίγουρο πως οι ομάδες που κερδίζουν με αγωνιστικά κριτήρια την άνοδο από την Elite League πληρούν τις προϋποθέσεις για να αγωνιστούν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό και στη Γενική Συνέλευση της Λίγκας άνοιξαν ένα «παράθυρο», προκειμένου να υπάρχει ευελιξία, όσον αφορά τις ομάδες που θα αγωνίζονται στη Stoiximan GBL, ώστε να μην φτάνουν όπως σε άλλες περιπτώσεις να διεξάγουν πρωτάθλημα με λιγότερες ομάδες.

Βέβαια, η απόφαση αυτή της Γ.Σ. της Λίγκας θα πρέπει να θωρακιστεί και να μην έχει κενά, όσον αφορά την πενταμελή Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων. Μάλιστα, το ζήτημα είναι ποια μέλη θα απαρτίζουν την πενταμελή επιτροπή. Θα είναι μέλη του ΕΣΑΚΕ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή τεχνοκράτες; Και με ποια κριτήρια; Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη η διαδικασία, αλλά και τα κριτήρια, για να μην υπάρχουν σκιές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τα πράγματα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον αφορά την επιλογή της ομάδας μέσα από τη διαδικασία της wild card.