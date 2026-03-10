Σε νέα εποχή περνά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεγάλα σχέδια έχουν οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης για το μέλλον. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε με κάθε επισημότητα σε νέα εποχή μετά την έγκριση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνεύλεση έγινε στο PAOK Sports Arena και εκεί είχαμε την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους μετόχους.

Επιπλέον υπήρξε αλλαγή και στην νομική εκπροσώπηση της ΚΑΕ, αφού η Ειρήνη Πατσινακίδου ειναι η νέα νομική σύμβουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ κρισιμο ματς την Τετάρτη (18:00), αφού υποδέχεται το Περιστέρι για τον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 12.000.000€, το οποίο θα καλύψει στο σύνολό της η ALPHA SPORTS MΑΕ.

Στη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε το 72,52% των μετόχων της εταιρίας.

Επίσης αποφασίστηκε:

*Η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2024-30/06/2025, μετά των σχετικών εκθέσεων και της Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

*Η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/07/2025-30/06/2026.

*Η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/07/2024 – 30/06/2025, καθώς και η μη έγκριση για τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ των μετόχων, γνωστοποιήθηκε επίσης ότι η κυρία Ειρήνη Πατσινακίδου αναλαμβάνει καθήκοντα νέας νομικής συμβούλου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ