Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να μπουν στην Euroleague σύμφωνα με τη Marca

H Marca αναφέρθηκε στις τέσσερις από τις έξι ομάδες που θέλουν να μπουν μόνιμα στην Euroleague, κάνει ειδική αναφορά στον ΠΑΟΚ και αναφέρει τα ποσά που χρειάζεται να δαπανηθούν.

Μετά την έλευση του Τέλη Μυστακίδη στην ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει γίνει λόγος για πιθανή παρουσία του «δικεφάλου» στην Euroleague. Χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν μπορεί να γίνει απευθείας από την επόμενη αγωνιστική σεζόν ή μέσω πιθανής κατάκτησης του Eurocup.

Η ισπανική Marca έκανε ειδική αναφορά στις ομάδες που θέλουν να γίνουν μέλη με μόνιμη άδεια σε μελλοντική επέκταση της διοργάνωσης, κάνοντας ειδική αναφορά και στον ΠΑΟΚ: «Σύμφωνα με πληροφορίες της MARCA, τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για να αποκτήσουν μία από τις franchises που θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής επέκτασης της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονται η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και ο ΠΑΟΚ που πρόσφατα αποκτήθηκε από έναν δισεκατομμυριούχο επενδυτή» εξηγεί χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα και συνεχίζει:

«Η Euroleague έχει αναθέσει στην JB Capital Markets, τη γνωστή επενδυτική τράπεζα, να αναλύσει το σχέδιο επέκτασης. Εκτιμάται ότι οι άδειες των σημερινών συλλόγων έχουν ατομική αξία που κυμαίνεται από περίπου 50 έως πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκονται στο υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους. Η αξία αυτών των αδειών αναμένεται να πολλαπλασιαστεί όταν μετατραπούν σε franchises ή σε άδειες αορίστου διάρκειας».

Ενώ αναφέρει επίσης: «Το πλάνο προβλέπει ότι το μοντέλο των franchises θα τεθεί σε εφαρμογή ήδη από τη σεζόν 2027-28. Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague Commercial Assets που θα έχουν ανανεώσει την άδειά τους για δέκα χρόνια θα αποκτήσουν πρόσβαση στο καθεστώς franchise χωρίς επιπλέον κόστος. Από εκεί και πέρα, θα ανοίξει ο δρόμος για τη διάθεση επιπλέον franchises στο πλαίσιο ενός σταδιακού σχεδίου επέκτασης της διοργάνωσης, η οποία θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 24 ομάδες μέσα σε τρία χρόνια, εκ των οποίων 18 έως 20 θα έχουν καθεστώς franchise.

Το μοντέλο των franchises στοχεύει να προσφέρει σταθερότητα στους συλλόγους και στους επενδυτές, ώστε να αυξηθεί η συνολική αξία των οργανισμών αλλά και να μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για σημαντικές επενδύσεις, όπως ανακαινίσεις γηπέδων ή την προσέλκυση νέου κεφαλαίου».