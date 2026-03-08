Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Ιβανώφειο», με τον Βασίλη Χρηστίδη και τον Ζόραν Λούκιτς να γίνονται οι πρωταγωνιστές σε μία φάση του «γηραιού».

Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Ιβανώφειο», με τον Βασίλη Χρηστίδη και τον Ζόραν Λούκιτς να γίνονται πρωταγωνιστές σε μία φάση του «γηραιού».

Συγκεκριμένα ο σέντερ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Κέντρικ Ναν, έβγαλε την μπάλα έξω.

Οι διαιτητές έδωσαν την κατοχή στους «πράσινους», με τον Ζόραν Λούκιτς να ζητάει challenge. Εκείνη τη στιγμή ο Χρηστίδης έσπευσε προς τον προπονητή του και του είπε να ανακαλέσει, αφού παραδέχτηκε πως έβγαλε εκείνος την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Σέρβος τεχνικός, άκουσε τον παίκτη του και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές, προσφέροντας μία όμορφη στιγμή στην αναμέτρηση.