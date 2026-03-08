Ο Ντόντα Χολ έφυγε στον αιφνιδιασμό και απογειώθηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Θέαμα μοίρασε ο ψηλός του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Ντόντα Χολ πήρε την πάσα του Φουρνιέ που έκλεψε και έφυγε ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό για να καρφώσει εντυπωσιακά.

Πάτησε γερά και... απογειώθηκε σε μια από τις φάσεις του ματς. Ξέρει να βγάζει εντυπωσιακές φάσεις ο σέντερ της ομάδας του Μπαρτζώκα και το έδειξε ξανά.

Δείτε τη φάση