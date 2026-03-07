ΑΕΚ - Προμηθέας: Ο Γκρέι πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι... απογειώθηκε (vid)
Ο Ραϊκούαν Γκρέι πρόσφερε θέαμα στους φιλάθλους της ΑΕΚ με φοβερό κάρφωμα.
Είναι ηγέτης στην ΑΕΚ και συχνά πυκνά βγάζει και φάσεις που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Ο Ραϊκούαν Γκρέι μάγεψε και στο ματς κόντρα στον Προμηθέα στη SUNEL Arena.
Ο forward της Ένωσης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πάτησε γερά και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει σε μια απίθανη φάση στη SUNEL Arena.
Απολαύστε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκρέι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.