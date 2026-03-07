Ο Ραϊκούαν Γκρέι πρόσφερε θέαμα στους φιλάθλους της ΑΕΚ με φοβερό κάρφωμα.

Είναι ηγέτης στην ΑΕΚ και συχνά πυκνά βγάζει και φάσεις που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Ο Ραϊκούαν Γκρέι μάγεψε και στο ματς κόντρα στον Προμηθέα στη SUNEL Arena.

Ο forward της Ένωσης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πάτησε γερά και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει σε μια απίθανη φάση στη SUNEL Arena.

Απολαύστε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκρέι