Ο Νίκος Πλώτας τραυματίστηκε στο φρύδι μετά από σύγκρουση με τον Λεκαβίτσιους προς το τέλος της πρώτης περιόδου του ΑΕΚ – Προμηθέας.

Η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Προμηθέα στη Sunel Arena (7/3, 12:45) στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Νίκος Πλώτας τραυματίστηκε στο φρύδι ύστερα από σύγκρουση με τον Λεκαβίτσιους και αποχώρησε για λίγο στον πάγκο προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Ο 21χρονος γκαρντ, ωστόσο, επέστρεψε κανονικά στο παρκέ με την έναρξη της δεύτερης περιόδου και συνέχισε τον αγώνα χωρίς περαιτέρω πρόβλημα.