ΑΕΚ - Προμηθέας: Ο Πλώτας μάτωσε στο φρύδι και πέρασε στον πάγκο
Η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Προμηθέα στη Sunel Arena (7/3, 12:45) στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Νίκος Πλώτας τραυματίστηκε στο φρύδι ύστερα από σύγκρουση με τον Λεκαβίτσιους και αποχώρησε για λίγο στον πάγκο προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.
Ο 21χρονος γκαρντ, ωστόσο, επέστρεψε κανονικά στο παρκέ με την έναρξη της δεύτερης περιόδου και συνέχισε τον αγώνα χωρίς περαιτέρω πρόβλημα.
