ΑΕΚ: Με Φλιώνη-Κατσίβελη κόντρα στον Προμηθέα
Στις επίσημες υποχρεώσεις επιστρέφει η ΑΕΚ με την επανέναρξη της Stoiximan GBL μετά τη διακοπή για το Κύπελλο Ελλάδος και τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. H Ένωση φιλοξενεί τον Προμηθέα στις 7 Μάρτη (12:45) και θέλει να πάρει τη νίκη πριν την αναμέτρηση με την Τόφας στη SUNEL Arena την Τετάρτη.
O Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλα τα όπλα στη διαθέση του, αφού οι Δημήτρης Φλιώνης και Δημήτρης Κατσιβέλης επιστρέφουν στη δράση. Δύο πολύ σημαντικές επιστροφές.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεί και Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα του Προμηθέα: Χάρις, Γκραντ, Τάκερ, Κόλμαν, Πλώτας, Πούλος, Λάγιος, Μπέλο, Πρέκας, Κομνιάνιτης, Καραγιαννίδης και Σταυρακόπουλος.
