Με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στα social media η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι η αποστολή της Κ18 παραμένει στο Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα U18 του Άρη συμμετείχε στο τουρνουά της Euroleague έως τη διακοπή του λόγω της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις απόλυτης ασφάλειας για την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Με νέα ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Άρης σημείωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς προς την κατεύθυνση επιστροφής της αποστολής μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Για την ακρίβεια η ΚΑΕ Άρης… «ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει», ανέφερε μεταξύ άλλων.