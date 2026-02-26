Το Μαρούσι αντικαθιστά τον Ντάριλ Μέικον με τον Τζόρνταν Γουόκερ στην περιφέρεια.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχωρά το Μαρούσι αποκτώντας τον Τζόρνταν Γουόκερ (26 ετών, 1.80) στη θέση του Ντάριλ Μέικον που θα αποχωρήσει οδεύοντας προς την Κίνα!

Ο προπονητής της ομάδας των «βορείων προαστίων» Ηλίας Παπαθεοδώρου ήθελε να αναβαθμίσει την περιφερειακή του γραμμή και προχώρησε στην επίτευξη συμφωνίας με τον Τζόρνταν Γουόκερ, ο οποίος είναι γνώριμος του Έλληνα τεχνικού και του πρωταθλήματος, καθώς πέρσι έπαιζε στον Προμηθέα Πάτρας.

Μάλιστα, στην αναμέτρηση με την Βίρτσμπουργκ για το Basketball Champions League στις 19 Μάρτιο 2025 σημείωσε 54 πόντους, που αποτελεί και ρεκόρ της διοργάνωσης!

Τη φετινή σεζόν σε 10 παιχνίδια στο BCL με τη Ρίτας Βίλνιους, ο βραχύσωμος Αμερικανός πόιντ-γκαρντ είχε 12.5 πόντους, 3.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ σε σχεδόν 20 λεπτά ανά αγώνα.

Η γνώση της Stoiximan GBL τον βοηθάει στην άμεση αφομοίωση από την ομάδα, καθώς είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και δεν θα απαιτηθεί διάστημα προσαρμογής.

Όσον αφορά τον Ντάριλ Μέικον (31χρ., 1.88) σε 18 αγώνες του πρωταθλήματος είχε 12.83 πόντους μέσο όρο, 2.6 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά αγώνα σε 25:08 λεπτά συμμετοχής. Ο έμπειρος Αμερικανός άσος αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από το Μαρούσι και να συνεχίσει πιθανότατα την καριέρα του στην Κίνα.