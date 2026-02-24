Το σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για Σιάο και Γκάλη κάτω από post του Gazzetta που τρέλανε τους φίλους του Άρη!

Ένα «With my guys» του Greek Freak ήταν αρκετό για να «ανάψει» φωτιές στους Αρειανούς.

Την Παρασκευή (20/2) που μας πέρασε, στο Instagram του Gazzetta φτιάξαμε ένα χιουμοριστικό post μ' ένα ουτοπικό αεροπλάνο και σε βάλαμε να επιλέξεις τη δική σου θέση ανάμεσα σε διάσημους αθλητές, παράγοντες και όχι μόνο!

Σχολίασε ο Gio Kay, του απάντησε «Οbviously» ο Κωνσταντίνος Kαρέτσας και τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν μέχρι που...

Ήρθε το σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ανάγκασε τους φίλους του Άρη να χάσουν τον ύπνο τους.

«With my Guys Σιάο και Γκάλης» έγραψε ο Greek Freak και πριν προλάβουν καλά καλά να περάσουν μερικά λεπτά ήρθε και η απάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με δύο emojis με ματάκια που μπορεί να έχει πάρα πολλές ερμηνείες.