O Γιώργος Καλαϊτζάκης στάθηκε στην εικόνα του Αμαρουσίου μετά την πρόκριση επί του Άρη

Το Μαρούσι έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφερε να επικρατήσει με 87-80 στον προημιτελικό για να αποκλείσει τον Άρη. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών και μετά το τέλος μίλησε στην ΕΡΤ. Αποθέωσε την ομάδα του ενώ... βιάστηκε να περάσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό, αλλά αμέσως ζήτησε συγγνώμη στην ΑΕΚ, καθώς Πειραιώτες και Ένωση κοντράρονται στον δεύτερο προημιτελικό.

Αναλυτικά

Για το αν ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνισή του: «Ναι, ήταν η καλύτερη φετινή μου εμφάνιση. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην ομάδα, στο πόσο συγκεντρωμένοι ήμασταν. Είναι μία πολύ δύσκολη περίοδο για εμάς, καθώς έχουμε έξι τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά εμφανιστήκαμε έτοιμοι, πιστέψαμε στους εαυτούς μας, είπαμε ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν σκεφτόμασταν το αποτέλεσμα, είπαμε να εμφανιστούμε έτοιμοι, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και ό,τι βγει. Είπαμε να μπούμε έτοιμοι, να δώσουμε ενέργεια, να είμαστε ενωμένοι, να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, τις επιλογές των συμπαικτών μας. Ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Κάνει τρομερή πορεία στο πρωτάθλημα. Ήταν ωραίο παιχνίδι».

Για την συνέχεια του Κυπέλλου: «Τώρα Ολυμπιακός. Τώρα Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ημιτελικός. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον ημιτελικό. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αύριο θα ξεκουραστούμε, θα δούμε βίντεο, θα κάνουμε προπόνηση. Να εμφανιστούμε έτοιμοι. Είναι μία γιορτή και ελπίζω να εμφανιστούμε το ίδιο έτοιμοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν αξιοποίησε ευκαιρία: «Δε νομίζω. Σίγουρα κάθε παίκτης πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του, στις ικανότητές του, να ξέρει τι μπορεί να κάνει. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω περάσει κάποιες δυσκολίες που με έκαναν να καταλάβω τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή και τον αθλητισμό. Έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης μου αρκετά. Πλέον, ευχαριστιέμαι το μπάσκετ και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο, να βοηθάει την ομάδα μου να κερδίζει».

Για την ενότητα στο Μαρούσι: «Οι χαρακτήρες που έχουν συγκεντρώσει οι προπονητές και όλα τα παιδιά πραγματικά… Τι να πω; Είναι τρομεροί χαρακτήρες, τρομερά παιδιά, έμπειροι παίκτες. Νομίζω αυτό είναι. Είναι χαρακτήρες, ότι ο καθένας ξέρει τον ρόλο του στην ομάδα, ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει και τι μπορεί να κάνει. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό και βγαίνει και στο γήπεδο».

Στο τέλος είπε: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον πάγκο του Άρη. Μετά την βολή μου… Δεν είμαι εγώ αυτός. Με πήραν τα συναισθήματα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος αλλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον πάγκο του Άρη, τον κόσμο του Άρη και όσους ήταν εκεί. Δεν είμαι εγώ αυτός και αυτό. Και πάλι συγγνώμη. Έχω καλές σχέσεις με τον Άρη, δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Είναι μία γιορτή αλλά τα συναισθήματα, ξέρετε… Όταν παίζεις έχεις τόσους σφυγμούς, ήταν τόσο σημαντικό παιχνίδι για εμάς, βγήκαν παραέξω αλλά πραγματικά ζητάω συγγνώμη. Δεν είναι εγώ αυτός και πραγματικά δεν έχω τίποτα να χωρίσω με τον Άρη».