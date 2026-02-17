«Τρελάθηκε» ο Παπαθεοδώρου με σφύριγμα των διαιτητών: Πέρασε πάνω από τα καθίσματα του πάγκου
Το Μαρούσι πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και κατάφερε να επικρατήσει με 87-80 στον προημιτελικό για να ρίξει στο... καναβάτσο τον Άρη και να τον αποκλείσει από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου πάντως, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έκλεψε την παράσταση. «Τρελάθηκε» μετά από ένα σφύριγμα των διαιτητών και έτρεξε πηδώντας πάνω από τον πάγκο της ομάδας του.
Ο Καλαϊτζάκης είχε την μπάλα, ο Τζόουνς έβαλε για πολύ λίγο το χέρι του πάνω στη μπάλα και οι διαιτητές έδειξαν τζάμπολ. Ο Καλαϊτζάκης αντέδρασε και χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Όλα αυτά και ορισμένα πολύ περίεργα σφυρίγματα νωρίτερα έφεραν την αντίδραση του Παπαθεοδώρου.
