Ο Εργκίν Άταμαν κατέληξε στους 12 παίκτες που θα βρεθούν στο Glass Floor για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό Ρόδου.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος προποντητής άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ είναι εκτός λίστας τόσο ο τραυματίας Ματίας Λεσόρ όσο και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αντίθετα και σε σύγκριση με την αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επιστρέφει στην 12άδα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες ημέρες από ένα μικρό διάστρεμμα.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.