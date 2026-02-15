Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου με αυτούς τους παίκτες να μένουν εκτός εξάδας των ξένων για την αναμέτρηση.

Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 16:00.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την πικρή ήττα στην έδρα τους κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με το buzzer beater δια χειρός Γουέιντ Μπόλντγουϊν. Την αντίδραση ψάχνει η ομάδα του Εργκίν Άταμαν για να «φορτσάρει» στις υποχρεώσεις της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που ακολουθεί.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν που έμειναν εκτός εξάδας με εκείνη να αποτελείται από τους: Σορτς, Γκραντ, Ναν, Χολμς, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ.