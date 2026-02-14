Ένταση προκλήθηκε λίγο πριν το τέλος του ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο Παλάτάκι.

Η ΑΕΚ δεν λυγίζει πουθενά και έφυγε με το διπλό (71-88) από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε αφεντικό για την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν το τέλος του ματς είχαμε ένταση. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και το πανηγύρισε έντονα. Χρεώθηκε με τεχνική ποινή και στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση στις κερκίδες, εκεί όπου βρισκόταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ πίσω από τον πάγκο της Βασίλισσας.

Η αστυνομία πήγε στο σημείο για να προστατευτεί η αποστολή της ΑΕΚ και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο Μπάρτλεϊ αποδόκιμαστηκε έντονα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του ματς. Την περσινή σεζόν έπαιξε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.