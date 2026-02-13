Παπαδάκης ενόψει Προμηθέα: «Καλή ομάδα, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πάρουμε μια σημαντική νίκη»

Στο κομμάτι της ενέργειας που θα πρέπει να έχει το Περιστέρι, στάθηκε ο Κώστας Παπαδάκης ενόψει της αναμέτρησης με τον Προμηθέα.

Ο Προμηθέας θα φιλοξενήσει στην Πάτρα το Περιστέρι (14/02, 16:00), ενόψει της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του ο Κώστας Παπαδάκης, αναφέρθηκε στο κομμάτι της ενέργειας που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη. Οι «πρίγκιπες» της δυτικής όχθης έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχονται από μεγάλο «διπλό» επί της Πετκίμ, για το FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογικής κατάταξης, την ώρα που το Περιστέρι είναι στην 7η θέση με ρεκόρ επτά νίκες και 9 ήττες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπαδάκης:

«Αντιμετωπίζουμε τον Προμηθέα σ’ ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς. Ο αντίπαλος παρόλο που αυτή τη στιγμή έχει μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων παραμένει μια πολύ καλή ομάδα που έχει κερδίσει στην έδρα μας.

Από την πλευρά μας πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Σίγουρα είχαμε μια απαιτητική εβδομάδα, αλλά πρέπει να τα δώσουμε όλα, να βγάλουμε ενέργεια ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή μας και θεωρώ πως έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πάρουμε μια σημαντική νίκη που θα μας δώσει στη βαθμολογία ένα πλεονέκτημα».