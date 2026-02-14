Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ δεν θα είναι στη διάθεση του Άρη για την αναμέτρηση με τη Μύκονο λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε μετά το ματς με την Κλουζ.

Η Μύκονος υποδέχεται τον Άρη, στις 16:00 για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

H ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς αποκόμισε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον αγώνα με τη Μύκονο, καθώς ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ δε θα αγωνιστεί, καθώς δέχτηκε ένα χτύπημα στη γάμπα στον αγώνα με την Κλουζ.

Ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα, όμως το πρωί του αγώνα ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, θα απουσιάσει από την αναμέτρηση.