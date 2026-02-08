Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78: Τα highlights της νίκης των «πρασίνων»
Με ξέσπασμα στην 3η περίοδο και επιμέρους σκορ 31-13 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 53-78.
Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που τον συμπλήρωναν στην επίθεση οι Τολιόπουλος (11π.) και Ερνανγκόμεθ (10π.)
Την ίδια ώρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε πληθωρική παρουσία με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για την Καρδίτσα ο Γουάσινγκτον άγγιξε το double-double (11π.-9ριμπ.)
Δείτε τα highlights του αγώνα
