Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Καρδίτσας για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με ξέσπασμα στην 3η περίοδο και επιμέρους σκορ 31-13 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 53-78.

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που τον συμπλήρωναν στην επίθεση οι Τολιόπουλος (11π.) και Ερνανγκόμεθ (10π.)

Την ίδια ώρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε πληθωρική παρουσία με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για την Καρδίτσα ο Γουάσινγκτον άγγιξε το double-double (11π.-9ριμπ.)