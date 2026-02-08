Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Σαμοντούροφ!
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Καρδίτσα.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καρδίτσα ενόψει της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις των «πρασίνων», αφού ο Έργκιν Άταμαν είδε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να τραυματίζεται και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας.
Πιο συγκεκριμένα στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο ο 21χρονος φόρουρντ γύρισε το αριστερό του πόδι και πήγε απευθείας στον πάγκο.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
