Σταμούλος, Πούλος, Μπουρνελές: Τα πιτσιρίκια που σκόραραν στο Ολυμπιακός - Προμηθέας
Ντεμπούτο στην Stoiximan GBL έκαναν στο παιχνίδι του ΣΕΦ οι 17χρονοι του Προμηθέα, Δημήτρης Πούλος και Δημήτρης Σταμούλος, δύο από τα πλέον ταλαντούχα παιδιά των ακαδημιών της ομάδας από την Πάτρα.
Οι Σταμούλος και Πούλος είναι μέλη της αναπτυξιακής ομάδας των Πατρινών, Προμηθέας 2014. Ο Πούλος αποκτήθηκε από τον Άρη Σκάλας το 2014, έχει ύψος περίπου 1.90 και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ο Δημήτρης Σταμούλος από την άλλη, είναι λίγο κάτω από τα 2 μέτρα, παίζει ως φόργουορντ και αποκτήθηκε επίσης το 2024 από τον ΓΑΣ Ανδρογέα.
Οι δύο τους λοιπόν, στα 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, πήραν εντολή από τον Κούρο Σεγκούρα να μπουν στο ματς και μάλιστα σκόραραν! Σκορ εντός παιδιάς για πρώτη φορά φέτος είχαμε και από τον Γιώργο Μπουρνελέ του Ολυμπιακού, που έπαιξε για τρίτη φορά φέτος με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Γιώργος Μπουρνελές σημείωσε το πρώτο του φετινό καλάθι με την αντρική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς στην τελευταία επίθεση του αγώνα ευστόχησε σε ένα δύσκολο λέι απ με αλλαγή χεριού στον αέρα.
Από την άλλη ο Δημήτρης Σταμούλος ευστόχησε σε καλάθι και φάουλ στα 38’’ για το φινάλε, με τον Δημήτρη Πούλο να ευστοχεί σε λέι απ στα 26’’ πριν την κόρνα της λήξης.
Αναλυτικά οι ηλικίες των τριών μικρών:
- Γιώργος Μπουρνελές: 4/3/2007
- Δημήτρης Σταμούλος: 14/2/2008
- Δημήτρης Πούλος: 15/5/2008
Τα τρία αυτά ονόματα θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον, καθώς πρόκειται για παίκτες διεθνείς με τις Μικρές Εθνικές και ταλαντούχοι, με το ελληνικό μπάσκετ να περιμένει πράγματα από εκείνους…
