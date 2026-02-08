Ο Ολυμπιακός μοίρασε 40(!) ασίστ απέναντι στον Προμηθέα, νούμερο που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου!

Ολυμπιακός στο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL έσπασε το ρεκόρ των ασίστ σε όλη την ιστορία του, καθώς οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσαν 40 τελικές πάσες στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα.

Οι 40 αυτές ασίστ συνιστούν ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την ομάδα του Πειραιά να ξεπερνά τις 38 ασίστ στο ματς των ρεκόρ με τους Αμπελόκηπους στις 19 Νοεμβρίου του 1994.

Οι 40 ασίστ δεν αποτελούν ρεκόρ μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και την μεγαλύτερη επίδοση σε ολόκληρη την ιστορία του συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι παίκτες που μοίρασαν τις 40 ασίστ:

Γουόκαπ 14

Γουόρντ 8

Νετζήπογλου 7

Ντόρσεϊ 3

Τζόουνς 3

Φουρνιέ 3

Μιλουτίνοφ 1

Βεζένκοφ 1