ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανοιχτό το θέμα της ΑΜΚ των 12 εκατ. Ευρώ

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ, από τα επίσημα έγγραφα δεν προκύπτει σχετική απόφαση ή καταβολή ποσών στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της ότι, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, θα κινηθεί η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μεγαλομέτοχο εταιρεία ALPHA SPORTS του κ. Τέλη Μυστακίδη.

Δύο μήνες αργότερα, η συγκεκριμένη AMK δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ –βάσει των επίσημων εγγράφων– δεν έχει ληφθεί και σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, η οποία αναρτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν αποκλειστικά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και «διάφορα θέματα και ανακοινώσεις», χωρίς να περιλαμβάνεται θέμα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Από τα αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτά καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 7 Ιανουαρίου 2026, προκύπτει η εκλογή νέου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Νίκο Βεζυρτζή, καθώς και η συγκρότησή του σε σώμα. Στην ίδια καταχώριση δεν υπάρχει αναφορά σε απόφαση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα και τις επίσημες καταχωρίσεις, προκύπτουν δύο σαφή δεδομένα:

– Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 12 εκατ. ευρώ δεν έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση.

– Τα 12 εκατ. ευρώ δεν έχουν εισρεύσει μέχρι σήμερα στα ταμεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει ένταση στους κόλπους του συλλόγου, καθώς παραμένουν ανοιχτές οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ προς τρίτους, μεταξύ των οποίων εταιρείες συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ, καθώς και η υπόθεση κάλυψης του συμβολαίου του Αμερικανού βολεϊμπολίστα Τζεφ Γιέντρικ. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στη σύμβαση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ, την οποία είχε υπογράψει ο κ. Μυστακίδης, αλλά και σε δεσμεύσεις του ιδίου προς τους ανθρώπους του «Δικεφάλου».

Αντί της καταβολής των παραπάνω ποσών, από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και συνεργατών του επιλέχθηκε η αποστολή εξώδικης πρόσκλησης προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο, από τους οποίους ζητείται η αφαίρεση του cube από το PAOK Sports Arena για το οποίο δεν έχει υπογράψει την σύμβαση για την παραχώρησή του προς χρήση από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.



