ΑΕΚ - Μαρούσι: Πόλος έλξης ο Μπράουν από μικρούς φίλους της Ένωσης!
Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου στη «Sunel Arena» με 83-74 για την 18 αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, μετρώντας 10 σερί νίκες.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γκρεγκ Μπράουν έγινε πόλος έλξης από μικρούς φίλους της Ένωσης, με τα παιδιά να ζητούν μια φωτογραφία μαζί του.
Ο Αμερικανός δεν αρνήθηκε και κάθισε να φωτογραφηθεί με όλα τα πιτσιρίκια που τον περίμεναν, χαρίζοντάς τους μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό τους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🦅💪 Πόλο έλξης από τους μικρούς φίλους της ένωσης ο Μπράουν, μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι!#aekbc pic.twitter.com/j1qjQR2OqK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 7, 2026
