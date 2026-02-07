Ο Γκρεγκ Μπράουν έγινε πόλος έλξης από μικρούς φίλους της ΑΕΚ αμέσως μετά την επικράτηση επί του Αμαρουσίου.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου στη «Sunel Arena» με 83-74 για την 18 αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, μετρώντας 10 σερί νίκες.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γκρεγκ Μπράουν έγινε πόλος έλξης από μικρούς φίλους της Ένωσης, με τα παιδιά να ζητούν μια φωτογραφία μαζί του.

Ο Αμερικανός δεν αρνήθηκε και κάθισε να φωτογραφηθεί με όλα τα πιτσιρίκια που τον περίμεναν, χαρίζοντάς τους μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό τους.

