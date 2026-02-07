ΑΕΚ: Η 12άδα κόντρα στο Μαρούσι
Μετά το μεγάλο διπλό κόντρα στην Τόφας στην Τουρκία για το BCL, ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι (18:00) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιλέγει τους έξι ξένους που θα παρατάξει στην αναμέτρηση, με τους Κουζμίνσκας και Αρμς να μένουν εκτός. Off συνεχίζει να είναι ο Κατσίβελης.
Η Βασίλισσα μετρά 9 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να συνεχίσει το σερί της και απέναντι στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Μπράουν, Γκρέι, Νάναλι, Λεκαβίτσιους, Φίζελ, Μπάρτλεϊ, Φλιώνης, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης, Αρσενόπουλος, Ιωάννου, Πετσάρσκι.
Η 12άδα του Αμαρουσίου: Πάπας, Καρακώστας, Μέικον, Σάλας, Τουλιάτος, Κινγκ, Καλαϊτζάκης, Γουίλιαμς, Κουζέλογλου, Ντε Σόουζα, Γιαννόπουλος και Περάντες.
