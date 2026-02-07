Ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Κολοσσό (15:45)

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Κολοσσό (15:45), σε ένα παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι, αν και ακολούθησε κανονικά την αποστολή στο «νησί των Ιπποτών» και συμμετείχε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ χθες, δεν ήταν απόλυτα έτοιμος.

Παρά τη θέλησή του να αγωνιστεί, το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, ώστε να αποφευχθεί υποτροπή από τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο και έτσι ο Αμερικανός θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από την άκρη του πάγκου.

Με τον Πάτρικ Μπέβερλι εκτός, η εξάδα των ξένων που θα αγωνιστεί απέναντι στον Κολοσσό θα αποτελείται από τους Ταϊρί, Ντίμσα, Άλεν, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι.