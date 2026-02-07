ΑΕΚ: Ο Κουζμίνσκας σκέφτεται να αποχωρήσει σύμφωνα με δημοσίευμα

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BasketNews, σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews.

Όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Λιθουανός φόργουορντ σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα προταθεί σε ομάδες τόσο της EuroLeague, όσο και του BCL.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, το να σπάσει το συμβόλαιο του Κουζμίνσκας με την ΑΕΚ θα είναι εύκολο και χωρίς κόστος, καθώς η Ένωση φέρεται να του χρωστάει χρήματα.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας είναι στην ΑΕΚ από το 2023, με τον 36χρονο Λιθουανό όμως να έχει δει τον ρόλο του να περιορίζεται τη φετινή σεζόν, λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στη μέση.

 

     

