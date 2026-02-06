Εκτός εξάδας των ξένων θα είναι ο Ζακ Ντάρκο Κέλι του Ηρακλή για την αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι.

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο «γηραιός» ταξίδεψε στην Αθήνα αεροπορικώς χωρίς προβλήματα με τον Ζόραν Λούκιτς να κάνει γνωστή την αποστολή, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Ο Ζακ Ντάρκο Κέλι είναι αυτός που έμεινε εκτός εξάδας των ξένων. Ο Αμερικανός παρότι επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του, στο μεσοβδόμαδο ματς του Ηρακλή για την ENBL, επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή ενόψει του αγώνα με το Περιστέρι.

Ο άμεσος συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς Σωτήρης Καραποστόλου, μίλησε για το παιχνίδι και στάθηκε στα γκαρντ που διαθέτει ο Βασίλης Ξανθόπουλος που μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σωτήρης Καραποστόλου:

«Έχουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα, η οποία από την τελευταία φορά που παίξαμε εναντίον της βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με σερί νικών, εκτός του αγώνα με τον Ολυμπιακό, οπότε θα πρέπει να φανούμε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε για 40 λεπτά.

Το Περιστέρι έχει πολύ καλά γκαρντ, τα οποία θα πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ πάνω στη μπάλα και παράλληλα να οδηγήσουμε τον αντίπαλο σε αρκετά λάθη.

Επίσης, στην επίθεσή τους θέλουν να παίζουν σε υψηλό ρυθμό και να δημιουργούν αρκετές επιθέσεις και δεύτερες ευκαιρίες με το επιθετικό ριμπάουντ

Εμείς από την πλευρά μας, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω στους γκαρντ του Περιστερίου, ώστε να τους περιορίσουμε και να επιβάλουμε το ρυθμό που θέλουμε εμείς μέχρι το τέλος του παιχνιδιού».