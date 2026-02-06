Γιάνκοβιτς ενόψει Ηρακλή: «Ο κόσμος είναι η δύναμή μας και τον θέλουμε δίπλα μας»

Στα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον Ηρακλή, αναφέρθηκε ο Βλάντο Γιάνκοβιτς στις δηλώσεις του.

Το Περιστέρι θα υποδεχτεί τον Ηρακλή στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ενόψει της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου προέρχεται από μεγάλο… διπλό στη Σαρδηνία, αφού επικράτησε της Σάσαρι το βράδυ της Τετάρτης (04/02) και πέτυχε την 4η νίκη του στον όμιλό του, έχοντας «σφραγίσει» το εισιτήριο για το TOP-8 του FIBA Europe Cup.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, τόνισε πως η ομάδα του χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου όπως έχει όλη τη χρονιά, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει το Περιστέρι προκειμένου να πάρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» βρίσκονται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ έξι νίκες και 9 ήττες, την ώρα που ο «γηραιός» είναι στην 7η θέση με επτά νίκες και οκτώ ήττες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλάντο Γιάνκοβιτς:

«Είναι ένα παιχνίδι κομβικό για εμάς απέναντι στον Ηρακλή. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας, όπως μας έχει σταθεί ως τώρα για να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως συνέβη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο κόσμος είναι η δύναμη μας και τον θέλουμε δίπλα μας.

«Πρέπει να είμαστε σοβαροί και τα 40 λεπτά και συγκεντρωμένοι για να φτάσουμε στη νίκη, αξιοποιώντας την έδρα μας. Η άμυνα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι, ώστε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να πετύχουμε τον στόχο μας».