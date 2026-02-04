Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει το απόγευμα της Τετάρτης (4/2, 17:30) στην PAOK Sports Arena για τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ολοκληρώσει με δύο ακόμη νίκες την παρουσία του στους «16» και να διεκδικήσει όλες τις πιθανότητες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου του.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Group M - Κατάταξη

* Μπιλμπάο 5-0 * ΠΑΟΚ 3-1 Πριέβιτζα 1-4 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

Όσον αφορά το Περιστέρι, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει στη Σαρδηνία τη Σάσαρι, για την 5η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup (4/2, 21:30). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μπορεί να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον όμιλό τους.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Group N - Κατάταξη

* Πετκίμ 4-0 * Περιστέρι 3-1 Σαραγόσα 1-3 Σάσαρι 0-4

* Έχουν προκριθεί στα playoffs



