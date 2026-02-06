Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις έξι προγραμματισμένες αναμετρήσεις ενόψει της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η 18η «στροφή» της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών, με την ΕΟΚ να κάνει γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις έξι προγραμματισμένες αναμετρήσεις που θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (07-08/02).

Το ματς του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (08/02, 13:00), ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Τσιμπούρης, Θεονάς και Τσάνταλη, ενώ το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Καρδίτσα (08/02, 16:00), θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Μαρινάλης και Αγγελής.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 7/2

Καλλιθέας 15.45 Κολοσσός H Hotels Collection-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Μωυσιάδης)

Γλυφάδας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μύκονος Παπαπέτρου-Κατραχούρας-Αναστασιάδης Β (Κουλούρης)

Sunel Arena 18.00 ΑΕΚ-Μαρούσι Chery Τηγάνης-Μαρτινάκος-Σπυρόπουλος (Παπάντος)

Ανδρέας Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι -Ηρακλής Πουρσανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Διμπινούδης)

Κυριακή 8/2

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Τσιμπούρης-Θεονάς-Τσάνταλη (Ηπιώτης)

Γιάννης Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Παναθηναϊκός AKTOR Τσαρούχα-Μαρινάκης-Αγγελής (Τέγα)