Χατζηελευθερίου: «Υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης απέναντι στον Πανιώνιο»

Η Μύκονος αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως έναν αγώνα ιδιαίτερης βαρύτητας.

Η Μύκονος αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (Σάββατο 7/2, 16:00, ΕΡΤSPORTS 1), και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου μίλησε στο mykonosbc.gr για την αναμέτρηση με τους «κυανέρυθρους», η οποία θα διεξαχθεί στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας».

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου αναφέρθηκε αρχικά στην ιστορική πρόκριση της Μυκόνου στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών: «Ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, που κατάφερε να προκριθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Κυπέλλου και να βρεθεί στο Final 8. Αυτή η επιτυχία έχει γεμίσει χαρά το νησί, τους φιλάθλους και τη διοίκηση, και το διαπιστώνουμε καθημερινά σε κάθε μας δραστηριότητα. Αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται από το ξεκίνημα μέχρι σήμερα, αλλά και μια ανταμοιβή για τους ανθρώπους της διοίκησης, για όλα όσα προσφέρουν στον οργανισμό, στην ομάδα και σε όλους εμάς».

Αναφερόμενος στον αγώνα με τον Πανιώνιο, επισήμανε: «Αντιμετωπίζουμε μια ιστορική και πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία, μετά τις αλλαγές που έχει κάνει στο ρόστερ και με τη νέα προπονητική κατεύθυνση, παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για έναν αγώνα που απαιτεί από εμάς υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Τονίζω πως είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερης βαρύτητας, τόσο για εμάς όσο και για τον Πανιώνιο».