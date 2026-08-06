Η Μύκονος μέσω ανακοίνωσης, αποδέσμευσε επτά παίκτες και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην ομάδα.

Μέσω ανακοίνωσης η Μύκονος, ευχαρίστησε και στη συνέχεια αποδέσμευσε επτά παίκτες.

Συγκεκριμένα, οι Δημήτρης Ερμείδης, Πέτρος Γερομιχαλός, Σωτήρης Μπιλλής, Τζάστιν Μπριγκς, Κέντρικ Ρέι, Μάιλς Χέσον και Καλίντ Μουρ αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο, με τη Μύκονο να τους ευχαριστεί για την παρουσία τους στην ιστορική σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

«Η Μύκονος ολοκλήρωσε την ιστορική πρώτη παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, σε μια σεζόν που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και συνδυάστηκε με την πρόκριση στα playoffs του πρωταθλήματος, τη συμμετοχή στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και την εξασφάλιση της απευθείας παρουσίας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Σε αυτή τη σπουδαία διαδρομή, σημαντικό ρόλο είχαν οι παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της και συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας της στη Stoiximan GBL. Η νέα σεζόν θα τους βρει σε διαφορετικά κεφάλαια της καριέρας τους, όμως η παρουσία και η συμβολή τους θα παραμείνουν για πάντα συνδεδεμένες με την ιστορική πορεία της ομάδας.

Η Μύκονος εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους Δημήτρη Ερμείδη, Πέτρο Γερομιχαλό, Σωτήρη Μπιλλή, Τζάστιν Μπριγκς, Κέντρικ Ρέι, Μάιλς Χέσον και Καλίντ Μουρ για την προσφορά τους, την αφοσίωσή τους και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν.

Όλοι τους αποτέλεσαν κομμάτι αυτής της ξεχωριστής προσπάθειας και θα έχουν για πάντα τη δική τους θέση στην ιστορία της Μυκόνου. Μαζί δημιούργησαν αναμνήσεις, πέτυχαν σημαντικούς στόχους και έβαλαν τις βάσεις για το μέλλον του οργανισμού στο υψηλότερο επίπεδο. Η συμβολή τους δεν μετριέται μόνο στα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά και στο ήθος, την ενέργεια και το πνεύμα που έφεραν καθημερινά στην ομάδα.

Η Μύκονος τους ευχαριστεί για όλα όσα προσέφεραν και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας τους».