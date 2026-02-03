Βαρβούνης: «Εύχομαι η διοίκηση της Μυκόνου να μην αλλάξει ποτέ τον τρόπο που σκέφτεται»

Η Μύκονος προκρίθηκε στο Final 8 του Κυπέλλου και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, σχολίασε τη σημασία της νίκης επί της Καρδίτσας για την ομάδα και το νησί.

Η Μύκονος εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Διονύση Σκουλίδα στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, που έστειλε την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην τελική φάση του θεσμού.

Από την πλευρά του, ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ WebRadio, σχολιάζοντας τη συμμετοχή στο Final 8, την τελευταία επίθεση στο ματς με την Καρδίτσα, την αποχώρηση του Τζέρεμι Έβανς και τη σημασία της πρόκρισης.

Αναλυτικά, μίλησε:

Για το αν έχουν πέσει οι σφυγμοί μετά από την επιτυχία αυτήν: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ίσως ακούγεται λίγο τετριμμένο, για τους Μυκονιάτες και τη διοίκηση της Μυκόνου οι σφυγμοί δεν έχουν πέσει. Μιλούν ακόμα γι’ αυτό και θα μιλούν για πάρα πολύ καιρό για τη φετινή πορεία γενικότερα. Οι σφυγμοί για εμάς έχουν πέσει εντελώς, τελείωσε με το που φύγαμε απ’ τα αποδυτήρια. Αυτή είναι η διαδικασία για όλους τους αθλητές, όπου κι αν παίζουν, όσο κλισέ κι αν ακούγεται».

Για τη σημασία που έχει για την ομάδα και το νησί η πρόκριση στο Final-8: «Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς σαν προπονητές και για τους παίκτες και για όλο το management εδώ. Απ’ την πρώτη στιγμή μάς έλεγε πως με όποιον κι αν παίζαμε θα πηγαίναμε να το “χτυπήσουμε” το ματς. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη απ’ την πλευρά της διοίκησης, γιατί είναι κάτι τεράστιο γι’ αυτούς. Δε μπορούμε εμείς, αν δεν είμαστε απ’ αυτό το νησί, να εκλάβουμε όλη την προσπάθεια που έχει κάνει η διοίκηση. Πέραν απ’ το οικονομικό, το γήπεδο τελειοποιήθηκε μία ώρα πριν γίνει ο πρώτος αγώνας και βάζοντας πολλή προσωπική δουλειά απ’ όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω απ’ την ομάδα. Εύχομαι όλη η διοίκηση της Μυκόνου να μην αλλάξει ποτέ τον τρόπο που σκέφτεται. Ακόμα και ο κόσμος να έχει αυτήν την εικόνα ακριβώς που έχει. Το πιο σημαντικό επίτευγμα που έχει καταφέρει ο σύλλογος είναι ότι δείχνει ένα υγιές πρόσωπο ανταγωνισμού ή συναγωνισμού στον αθλητισμό. Αυτό είναι το πολύ καλό που έχει προσφέρει η Μύκονος φέτος».

Για την τελευταία τους επίθεση και το τρίποντο-νίκης του Σκουλίδα: «Θα βάλω σίγουρα στην εξίσωση τον παράγοντα που λέγεται “τύχη”. Και η τύχη χρειάζεται, είναι απαραίτητη. Έχασε ο Δίπλαρος δυο βολές, τρέξαμε στην επίθεσή μας, βάλαμε το τρίποντο. Αν και δε μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω, σε όλα χρειάζεται πάντα τύχη. Παρ’ όλα αυτά, ο Σκουλίδας είναι σουτέρ, γι’ αυτό έχει καθιερωθεί. Η δουλειά του είναι να βάζει τα σουτ, είτε είναι μαρκαρισμένα είτε όχι. Τα δύο παιδιά που έκοψαν στη ρακέτα (σ.σ. Μουρ και Ρέι), το έχουμε στη φιλοσοφία της ομάδας μας. Θέλουμε να έχουμε κίνηση μακριά απ’ τη μπάλα, οπότε τους βγήκε αβίαστα. Όταν είδαν ότι ο Σκουλίδας είναι ελεύθερος σκέφτηκαν πως κόβοντας θα πάρουν τους αμυντικούς τους και θα υπάρξει ελεύθερος παίκτης. Δεν το είχαμε δουλέψει σε time-out ή προλάβαμε να δώσουμε οδηγία, είναι κάτι που μέσα απ’ την επανάληψη που κάνουμε στην προπόνηση τους βγήκε πάρα πολύ αβίαστα. Πάντα στην προπόνηση αφήνουμε 2-3 δευτερόλεπτα με ειδικές καταστάσεις είτε από time-out ή από άστοχες βολές και λέμε στους παίκτες πώς να κινηθούν. Δεν υπήρχε οδηγία να πάμε για δίποντο ή τρίποντο, απλά τους βγήκε έτσι η φάση».

Για το ότι ο Σκουλίδας που έβαλε το νικητήριο τρίποντο δεν πανηγύρισε μετά το σουτ: «Απ’ την πρώτη μέρα ο κόουτς έθεσε πολύ ξεκάθαρα πως σημασία έχει και οι ήττες μας να γίνονται με τον τρόπο μας. Ο τρόπος αυτός είναι να γυρίζει η μπάλα στην επίθεση μέσα απ’ την ομαδικότητα και στην άμυνα να παλεύουμε για 40 λεπτά. Αυτό μεταφράζεται στο ότι δε σταματάμε να παλεύουμε είτε παίζουμε με τον Ολυμπιακό είτε με κάποιον τελευταίο. Με το ίδιο ακριβώς πάθος και την ίδια ακριβώς συγκέντρωση θα παίζουμε σε κάθε ματς. Αυτό το έχει περάσει ο κόουτς πάρα πολύ στα παιδιά, το έχουν αφομοιώσει, το έχουν δεχθεί και το έχουν κάνει πράξη. Γι’ αυτό και ο Σκουλίδας, που είναι ένα ιδιαίτερο παιδί όσον αφορά την ωριμότητά του, παρά το νεαρό της ηλικίας του, είπε στον πάγκο στα παιδιά ότι δεν τελείωσε ο αγώνας και να πάμε κατευθείαν στην επόμενη φάση».

Για το ότι στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή και όχι κάποιον απ’ την πρώτη τετράδα: «Η αλήθεια είναι πως είμαι σίγουρος πως η διοίκηση και ο κόσμος έχουν κάνει αυτές τις σκέψεις άπειρες φορές. Εμείς μπήκαμε στο γήπεδο σήμερα (03/02) και βλέπαμε τον Πανιώνιο, που είναι μια εντελώς αλλαγμένη ομάδα και δυνατή. Μπορεί να υπήρχε στο μυαλό μας μόλις έληξε το ματς, αλλά τώρα δουλέψαμε για τον Πανιώνιο. Έχει εξαφανιστεί αυτό».

Για το ότι οι ξένοι φαίνεται σαν να παίζουν χρόνια στην ομάδα: «Ο κόουτς Ζιάγκος μαζί με όλο το staff και όλους τους ανθρώπους της ομάδας, πριν γίνει η επιλογή των παικτών μίλησαν πολύ μαζί τους. Έγινε η επιλογή βάσει των παικτικών τους χαρακτηριστικών αλλά, φυσικά, και του χαρακτήρα τους. Μέχρι να έρθουν στην ομάδα τους είχε περάσει αρκετές φορές τη νοοτροπία ότι εδώ θα κάνουμε κάτι ομαδικό και όχι κάτι ατομικό. Μας βοηθούν πάρα πολύ οι Έλληνες, που έχουν μεγάλη εμπειρία απ’ την κορυφαία κατηγορία και το μεταβιβάζουν αυτό στους ξένους. Έχουμε επιλέξει παίκτες με πολύ καλό χαρακτήρα, που “έδεσαν” μεταξύ τους. Δε γίνεται να μη “δέσεις” στο νησί αυτό, γιατί δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στη χημεία, τα παιδιά έρχονται δύο ώρες πριν στην προπόνηση».

Για την αποχώρηση του Τζέρεμι Έβανς: «Ό,τι και να πω γι’ αυτόν τον “γίγαντα” είναι λίγο πραγματικά. Νιώθουμε πολύ τυχεροί που συνεργαστήκαμε μαζί του. Έχει παίξει Ευρωλίγκα, ΝΒΑ και ερχόταν μέσα στο γήπεδο σαν τον πιο απλό αθλητή που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι καλός παίκτης. Βοήθησε πάρα πολύ στο να “χτίσουμε” όλο αυτό. Δυστυχώς έφυγε λόγω της μέσης του, δε μπορούσε καν να σηκωθεί απ’ το κρεβάτι. Μας έδωσε τρομερό κίνητρο ότι ήρθε σαν παίκτης, με όλη την προσωπικότητα που έχει, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και με την απλότητά του, τη συνέπειά του, τον επαγγελματισμό του. Όταν “χτίσαμε” αυτό το ομαδικό πνεύμα, οποιοσδήποτε άλλος κι αν ερχόταν από ‘κει και πέρα θα συνεχίζαμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αν το σύνολό σου και ο προπονητής έχουν μια φιλοσοφία, ακόμα και ο χειρότερος χαρακτήρας να έρθει δε γίνεται να ξεφύγει».

Για τις σκέψεις τους σχετικά με το τραγικό δυστύχημα τον φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμάνια, λόγω του οποίου αναβλήθηκε και ο αγώνας τους με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τη GBL: «Καταρχάς, να ευχηθώ θερμά συλλυπητήρια. Μέσα από τέτοια γεγονότα, ναι μεν οι πιο κοντινοί άνθρωποι πονούν περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι πονούν οι πάντες. Ο τρόπος που σκέφτεται η ανθρωπότητα είναι στον δρόμο που αλλάζει. Δε γίνεται να μη σε επηρεάσει. Δεν έχει σημασία ποιανής ομάδας φίλαθλοι είναι, είναι μια ανθρώπινη ζωή, ανεξαρτήτου ηλικίας, η οποία έτσι ξαφνικά χάνεται. Προφανώς και το συζητούσαμε πάρα πολύ, πολύ λίγο συζητήσαμε ότι δε θα γίνει ο αγώνας μας. Ακόμα και οι ξένοι στάθηκαν στο πόσο τραγικό ήταν το γεγονός και το πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ζωή σου ή να τη χάσεις. Ένα ωραίο μήνυμα που έδωσαν τα παιδιά είναι ότι γι’ αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε μας στιγμή σαν να είναι το τελευταίο σουτ ή ο τελευταίος αγώνας. Έτσι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας και να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα έχουμε στη ζωή μας. Το να ζούμε είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο».