Σοκ στον Προμηθέα με τον Ρομπ Γκρέι, έσπασε το χέρι του!

Ο Ρομπ Γκρέι έσπασε το χέρι του και ο Προμηθέας Πατρών βγαίνει στην αγορά για παίκτη.

Τεράστιο πλήγμα για τον Προμηθέα Πατρών, καθώς χάνει με σοβαρό τραυματισμό τον Ρομπ Γκρέι. Ο Αμερικανός γκαρντ έσπασε το χέρι του και, ως εκ τούτου, οι Πατρινοί είναι υποχρεωμένοι να βγουν στην αγορά, προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η απουσία του.

Ο Γκρέι εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Προμηθέα Πατρών ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που υπέγραψαν οι Αχαιοί, κουβαλώντας εμπειρία από το EuroCup και τη EuroLeague, με στόχο να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο του Κούρο Σεγκούρα καλείται να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον 32χρονο γκαρντ.

Στη Stoiximan GBL, ο Γκρέι μετρούσε 19.5 πόντους, 3.3 ασίστ και 2/6 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 29.8 λεπτά ανά παιχνίδι, ενώ στο Basketball Champions League είχε απολογισμό 19.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε επτά αγώνες.

Απόψε ότι ο Προμηθέας υποδέχεται το Μαρούσι (4/2, 19:45), διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών.