Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα δείτε το Προμηθέας-Μαρούσι

Γιάννης Σταυρουλάκης
Πού θα δείτε το Προμηθέας-Μαρούσι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται το Μαρούσι (4/2, 19:45), με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών.

Ο Προμηθέας Πατρών και το Μαρούσι θα διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης (4/2, 19:45) την πρόκριση στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών.

Πρόκειται για την τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου. Ο νικητής του αγώνα Προμηθέας–Μαρούσι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Άρη.

Η αποψινή αναμέτρηση στο «Δ. Τόφαλος» θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η Μύκονος.

 

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • 17.00 Προμηθέας Πατρών–Άρης
  • 20.00 Ολυμπιακός–ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • 17.00 Ηρακλής–Μύκονος
  • 20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

  • Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Τελικός (20.00)
