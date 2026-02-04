Πού θα δείτε το Προμηθέας-Μαρούσι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα δείτε το Προμηθέας-Μαρούσι
Ο Προμηθέας Πατρών και το Μαρούσι θα διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης (4/2, 19:45) την πρόκριση στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών.
Πρόκειται για την τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου. Ο νικητής του αγώνα Προμηθέας–Μαρούσι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Άρη.
Η αποψινή αναμέτρηση στο «Δ. Τόφαλος» θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η Μύκονος.
Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- 17.00 Προμηθέας Πατρών–Άρης
- 20.00 Ολυμπιακός–ΑΕΚ
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- 17.00 Ηρακλής–Μύκονος
- 20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
- Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Τελικός (20.00)
