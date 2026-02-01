Άρης - Παναθηναϊκός: Ένταση ανάμεσα σε Γκραντ και Μήτρου-Λονγκ, μπλέχτηκε και ο Μποχωρίδης
O Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Nick Gallis Hall σε μία αναμέτρηση με δυσκολίες εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω της τραγικής επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Βαρύ είναι το κλίμα αυτές τις μέρες και λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Η ένταση ήταν εμφανής από το τζάμπολ της αναμέτρησης με το βαρύ κλίμα να είναι εμφανές. Μάλιστα, μία μικρή σύρραξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ματς, όταν ο Τζέριαν Γκραντ και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ήρθαν σε αντιπαράθεση μετά από μια φάση έπειτα από καλάθι του δεύτερου.
Στο επεισόδιο παρενέβη ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ωστόσο η παρέμβασή του δεν εκτόνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποκατασταθεί η τάξη. Από ένα αντιαθλητικό χρεώθηκαν οι Μποχωρίδης και Γκραντ.
