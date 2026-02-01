Μικρή σύρραξη συνέβη στο ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό με τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ να έχουν στιγμή έντασης. Επενέβη ο Λευτέρης Μποχωρίδης και κλιμακώθηκε η ένταση.

O Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Nick Gallis Hall σε μία αναμέτρηση με δυσκολίες εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω της τραγικής επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Βαρύ είναι το κλίμα αυτές τις μέρες και λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.