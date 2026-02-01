Πρόβλημα προέκυψε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Άρη με τον Παναθηναϊκό καθώς υπήρξε διαρροή της οροφής στο Αλεξάνδρειο.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη (16:00) στο Nick Gallis Hall για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πρόβλημα υπήρξε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο γήπεδο, καθώς υπήρξε μία μικρή διαρροή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Στο σημείο που έσταξε η οροφή έγινε μία διαβούλευση ανάμεσα στον κομισάριο τον κ.Λαζαρίδη και τους τρεις διαιτητές Πιτσίλκα, Τσιμπούρη και Χατζημπαλίδη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για να σκουπιστεί το παρκέ, ωστόσο προέκυψε ζήτημα και με τον ηλεκτρονικό πίνακα που δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει ακόμα. Άνθρωποι των δύο ομάδων ενημερώθηκαν από τους διαιτητές για την κατάσταση, οι οποίοι είπαν χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε και βλέπουμε», καθώς φαίνεται πως θα καθυστερήσει η αναμέτρηση.

«Δεν θέλουμε άλλους τραυματισμούς», ειπώθηκε χαρακτηριστικά από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, περιμένοντας να βρεθεί λύση.