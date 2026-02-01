Ένα τεράστιο πανό αφιερωμένο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού καλύπτει τη θύρα των οργανωμένων του οπαδών του Άρη στο Παλέ.

Με την τέλεση τρισάγιου στο σημείο δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, μηνύματα χιλιάδων φιλάθλων στα social media αλλά κι ένα τεράστιο πανό που καλύπτει τη θύρα των οργανωμένων οπαδών του Άρη στο Nick Galis Hall, το μήνυμα είναι σαφές: Κανείς δεν θα ξεχάσει τον Άλκη Καμπανό.

Το πανό που ανάρτησαν οι φίλοι του Άρη γράφει… «Άλκη ζεις, δεν θα σε ξεχαστείς» καθώς πέραν των χιλιάδων φίλων του Άρη που προχώρησαν σε σχετικές αναρτήσεις, το ίδιο έπραξαν και φίλαθλοι άλλων ομάδων. «Με βαθύ αίσθημα οδύνης και θλίψη δηλώσαμε σήμερα ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Άλκη ο οποίος υπήρξε ένα αθώο θύμα της τυφλής και παράλογης οπαδικής βίας», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος η ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου.