Στον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Άλκης Καμπανός τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη του, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφωνία που συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σήμερα (1/2) πραγματοποιήθηκε το τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, τέσσερα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του, στον τόπο όπου έχασε τη ζωή του. Εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του Άρη, η ηγεσία του συλλόγου, εκπρόσωποι της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, καθώς και πολλοί απλοί φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο 19χρονο.

Μεταξύ αυτών, παρών ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στην τελετή.

Στο τρισάγιο παρευρέθηκε η μητέρα του Άλκη, η κυρία Μελίνα Κακουλίδου, η οποία με δάκρυα στα μάτια διάβασε ένα ποίημα που είχε γράψει για τον γιο της, συγκινώντας όλους τους παρευρισκόμενους. Την ώρα που μιλούσε, οι φίλοι του Άρη φώναζαν «Άλκη ζωντανός για πάντα αρειανός», και η συγκίνηση στο πρόσωπό της ήταν εμφανής. Σε δηλώσεις της, ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκαν εκεί και τόνισε την ανάγκη η κοινωνία να προλαβαίνει τέτοια τραγικά γεγονότα ώστε να μη θρηνεί νέους ανθρώπους.

Ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης, Σίμος Αϊβαζίδης, τόνισε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη αλλά και στην περισυλλογή για το τι έχει κάνει η κοινωνία ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ακόμα δρόμο να διανύσει στον τομέα της πρόληψης τέτοιων εγκλημάτων και πως όλοι πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.