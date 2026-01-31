Ολυμπιακός - Περιστέρι: Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
Πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Περιστέρη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός και το Περιστέρι ρίχτηκαν στη μάχη της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όμως, πριν το τζάμπολ, σιώπησαν στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.
Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα 7 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, κάτι που είχε γίνει και στο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Το σχετικό βίντεο με την ενός λεπτού σιγή πριν το Ολυμπιακός - Περιστέρι:
