Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα 7 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, κάτι που είχε γίνει και στο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.