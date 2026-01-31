Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ του Ηρακλή ήταν πρωταγωνιστής στην... γκάφα της ημέρας όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή με την Καρδίτσα.

Όσες φορές και αν προσπαθήσει να αστοχήσει ο Αμερικανός παίκτης του Ηρακλή στα ίδια...layup όπως σε αυτά κόντρα στην Καρδίτσα, δεν πρόκειται να τα καταφέρει.

Και όμως το έκανε. Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα κόντρα στην ομάδα από τη Θεσσαλία, ο Φάντεμπερκ αστόχησε δύο φορές εξ επαφής και μάλιστα χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση.

Αν μη τι άλλο ήταν το blooper του αγώνα, ενδεχομένως και ολόκληρης της αγωνιστικής.