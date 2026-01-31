Ηρακλής - Καρδίτσα: Ο Φάντερμπερκ έκανε το blooper του αγώνα και τα έβαλε με τον εαυτό του!
Όσες φορές και αν προσπαθήσει να αστοχήσει ο Αμερικανός παίκτης του Ηρακλή στα ίδια...layup όπως σε αυτά κόντρα στην Καρδίτσα, δεν πρόκειται να τα καταφέρει.
Και όμως το έκανε. Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα κόντρα στην ομάδα από τη Θεσσαλία, ο Φάντεμπερκ αστόχησε δύο φορές εξ επαφής και μάλιστα χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση.
Αν μη τι άλλο ήταν το blooper του αγώνα, ενδεχομένως και ολόκληρης της αγωνιστικής.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τη φάση.
