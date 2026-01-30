Πανταζόπουλος: «Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας»
Ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα (31/01, 16:00), στο «Ιβανώφειο» για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο General Manager του Ηρακλή Γιώργος Πανταζόπουλος, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση, τονίζοντας πως είναι η πιο κρίσιμη μέχρι τώρα στη σεζόν για την ομάδα του και σε περίπτωση νίκης θα εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Πανταζόπουλος:
«Το αυριανό παιχνίδι με την Καρδίτσα είναι το πιο κρίσιμο μέχρι τώρα στη σεζόν, καθώς με ενδεχόμενη νίκη θα εξασφαλίσουμε σε μεγάλο βαθμό την παραμονή μας στη Stoiximan GBL, που είναι ο πρώτος στόχος του Ηρακλή.
Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία και άνεση τη συνέχεια των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας για να μας στηρίξει, όπως έχει κάνει από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου και να μας σπρώξει στη νίκη, που τόσο πολύ θέλουμε».
