Ο Σάσα Βεζένκοβ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής και πρόστιμο για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Πρόστιμο για τον Ανδρέα Πετρόπουλο

Ο Αθλητικός Δικαστής τιυ ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τις τιμωρίες που επιβλήθηκαν σε Σάσα Βεζένκοβ και Ανδρέα Πετρόπουλο για τα όσα έγιναν στο Κολοσσός - Ολυμπιακός στη Ρόδο.

Στον μεν Βεζένκοβ επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής και πρόστιμο, ενώ πρόστιμο επιβλήθηκε και στον Ανδρέα Πετρόπουλο.

Αναλυτκά η ανακοίνωση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

63/30-1-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοβ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και

2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα.

62/30-1-2026 ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Επιβάλλεται στον Πετρόπουλο Ανδρέα Καλαθοσφαιριστή της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμό χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς (έργω εξύβρισης) προς αντίπαλο, για την οποία πράξη όμως δεν αποβλήθηκε από τον αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 25-1-2026, και

Απαλλάσσει την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ)για το παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς του ως άνω αθλητή, κατά τον προαναφερόμενο αγώνα.