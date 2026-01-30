ΠΑΟΚ: Ο Ομορούγι έφτασε στην Θεσσαλονίκη
Το βράδυ της Πέμπτης (29/01) ο Κλίφορντ Ομορούγι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
Όπως ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά, ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.
Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager της ομάδας Νίκoς Μπουντούρης και ο team manager του τμήματος, Μιχάλης Γιαννακίδης. Να σημειωθεί πως η ανάρτηση της ΚΑΕ για την άφιξη του παίκτη έγινε σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ του δυστυχήματος στη Ρουμανία.
Ο διεθνής Νιγηριανός σέντερ Clifford Omoruyi έφτασε απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για τον #PAOK— PAOK BC (@PAOKbasketball) January 29, 2026
Η συνέχεια αύριο με ιατρικές εξετάσεις και τα υπόλοιπα διαδικαστικά. pic.twitter.com/L4wWFSGTw0
