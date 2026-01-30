Ο Κλίφορντ Ομορούγι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης (29/01) ο Κλίφορντ Ομορούγι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Όπως ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά, ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.

Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager της ομάδας Νίκoς Μπουντούρης και ο team manager του τμήματος, Μιχάλης Γιαννακίδης. Να σημειωθεί πως η ανάρτηση της ΚΑΕ για την άφιξη του παίκτη έγινε σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ του δυστυχήματος στη Ρουμανία.