ΠΑΟΚ: Ο Ομορούγι έφτασε στην Θεσσαλονίκη

ΠΑΟΚ: Ο Ομορούγι έφτασε στην Θεσσαλονίκη

Ευτυχία Οικονομίδου
Κλίφορντ Ομορούγι
Ο Κλίφορντ Ομορούγι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης (29/01) ο Κλίφορντ Ομορούγι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Όπως ανέφερε ο Δικέφαλος του Βορρά, ο Νιγηριανός σέντερ θα περάσει την Παρασκευή (30/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί κι επίσημα στην ομάδα.

Τον Ομορούγι υποδέχτηκαν ο general manager της ομάδας Νίκoς Μπουντούρης και ο team manager του τμήματος, Μιχάλης Γιαννακίδης. Να σημειωθεί πως η ανάρτηση της ΚΑΕ για την άφιξη του παίκτη έγινε σε ασπρόμαυρο χρώμα λόγω πένθους για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα